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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кунья попрощался с «Атлетико» - бразильца ждут в АПЛ

23 Декабря 2022 • 08:51 Комментировать

Бразильский форвард Матеус Кунья покидает мадридский «Атлетико». 23-летний футболист уже опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях.

«Мне было очень комфортно в этом клубе. Вы дали мне все. «Атлетико» навсегда останется в моем сердце. Большое всем спасибо», - говорится в публикации южноамериканца.

Ранее сообщалось, что Матеус близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Заинтересованность в его услугах проявляют «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Матеус провел 11 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Матеус Кунья
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