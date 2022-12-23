Кунья попрощался с «Атлетико» - бразильца ждут в АПЛ

Бразильский форвард Матеус Кунья покидает мадридский «Атлетико». 23-летний футболист уже опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях.

«Мне было очень комфортно в этом клубе. Вы дали мне все. «Атлетико» навсегда останется в моем сердце. Большое всем спасибо», - говорится в публикации южноамериканца.

Ранее сообщалось, что Матеус близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Заинтересованность в его услугах проявляют «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Матеус провел 11 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.