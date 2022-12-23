Каррагер — о Роналду: Восхищаюсь его силой духа

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер высказался о достоинствах звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

Каррагер заявил, что всем очевидно, что он не является большим фанатом 37-летнего португальского футболиста. Экс-игрок отметил, что всё равно восхищается силой духа Криштиану.

«Роналду — один и самых сильных игроков в ментальном плане. У него никогда не было возможности расслабиться и сказать, что он лучший. На плече у Криштиану всегда сидел Месси», - добавил Каррагер.

Напомним, что на данный момент опытный португалец находится без клуба в статусе свободного агента.