Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Барнс назвал клуб АПЛ, в котором заиграет Энцо Фернандес

22 Декабря 2022 • 23:34 Комментировать

Экс-игрок «Ливерпуля» Джо Барнс высказался насчет возможного переезда аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в Английскую премьер-лигу. Интерес к нему проявляют «красные» и «Манчестер Сити».

«Агрессивный и трудолюбивый футболист. Энцо подойдет «Ливерпулю», но не заиграет в «Манчестер Сити» или «Арсенале». Фернандес подходит под профиль игрока, которого ищет «Ливерпуль». Но при этом он не Давид Сильва или Кевин де Брёйне, игроки, которых зачастую подписывает «Сити», - передает слова Барнса Record.

Напомним, что правами на Фернандеса владеет лиссабонская «Бенфика». Трансфер 21-летнего футболиста оценивается в 120 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Энцо Фернандес Джо Барнс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
00:30 · Англия. Кубок лиги
Де Брёйне отдал 14 голевых передач в 20 матчах нынешнего сезона
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» отказалась продавать Энцо Фернандеса за 100 млн евро слухи
00:07 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал самых техничных партнёров по лондонскому «Арсеналу»
00:00 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал сильнейших соперников, с которыми ему приходилось когда-либо играть
22 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Милана»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Барнс назвал клуб АПЛ, в котором заиграет Энцо Фернандес
23:29 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Думаю, однажды Холанн забьёт шесть голов в одном матче за «Манчестер Сити»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Данджума хочет вернуться в Англию
23:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гвардиола: «Здорово, что в нашей команде есть чемпион мира»
22:53 · Англия. Кубок лиги
Клопп рассказал о травме Фирмино, полученной перед матчем с «Манчестер Сити»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Рафинья может вернуться в АПЛ спустя полгода после перехода в «Барселону» слухи
22:32 · Англия. Кубок лиги
Каррагер: «Ливерпуль» – единственная команда, способная играть в свой футбол против «Манчестер Сити»
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
22:10 · Англия. Премьер-лига
Английские СМИ назвали главного претендента на Влаховича
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» считают, что Беллингем выберет другой топ-клуб слухи
Все новости
Рекомендуем