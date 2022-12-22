Барнс назвал клуб АПЛ, в котором заиграет Энцо Фернандес

Экс-игрок «Ливерпуля» Джо Барнс высказался насчет возможного переезда аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в Английскую премьер-лигу. Интерес к нему проявляют «красные» и «Манчестер Сити».

«Агрессивный и трудолюбивый футболист. Энцо подойдет «Ливерпулю», но не заиграет в «Манчестер Сити» или «Арсенале». Фернандес подходит под профиль игрока, которого ищет «Ливерпуль». Но при этом он не Давид Сильва или Кевин де Брёйне, игроки, которых зачастую подписывает «Сити», - передает слова Барнса Record.

Напомним, что правами на Фернандеса владеет лиссабонская «Бенфика». Трансфер 21-летнего футболиста оценивается в 120 миллионов евро.