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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Данджума хочет вернуться в Англию

22 Декабря 2022 • 23:05 Комментировать

Вингер испанского «Вильярреала» Арно Данджума изъявил желание вернуться в один из клубов чемпионата Англии. Об этом он заявил во время интервью изданию The Athletic, позже опубликованному в Marca.

«Невозможно закрыть для себя дверь в Премьер-лигу. Конкурентоспособность страны, то, какие там болельщики, то, как футбол укоренился в культуре людей — Премьер-лига — это другой опыт. В нужное время, в нужный момент моей карьеры я всегда должен быть открыт для этого», - приводит слова нидерландца Marca.

В Английской премьер-лиге и Чемпионшипе Арно Данджума выступал за «Борнмут» с 2019 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арно Данджума Трансферы футбола - зима 2023
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