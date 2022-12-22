Данджума хочет вернуться в Англию

Вингер испанского «Вильярреала» Арно Данджума изъявил желание вернуться в один из клубов чемпионата Англии. Об этом он заявил во время интервью изданию The Athletic, позже опубликованному в Marca.

«Невозможно закрыть для себя дверь в Премьер-лигу. Конкурентоспособность страны, то, какие там болельщики, то, как футбол укоренился в культуре людей — Премьер-лига — это другой опыт. В нужное время, в нужный момент моей карьеры я всегда должен быть открыт для этого», - приводит слова нидерландца Marca.

В Английской премьер-лиге и Чемпионшипе Арно Данджума выступал за «Борнмут» с 2019 по 2021 год.