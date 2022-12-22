Будет ли противостояние Мбаппе и Холанна достойным эпохи Месси и Роналду

Чемпионат мира-2022, кажется, поделил футбол на до и после. Легенды начала XXI века Лионель Месси и Криштиану Роналду сходят со сцены, а их места занимают новые игроки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о новом главном соперничестве.

Чемпионат мира-2022 стал уникальным по количеству звёзд, которые провели свой последний мундиаль. По крайней мере есть ощущение, что целая плеяда выдающихся футболистов больше не сыграет на этом турнире. Томас Мюллер, Серхио Бускетс и Эден Азар уже объявили о завершении карьеры в сборной. Вряд ли мы через три с половиной года увидим Луку Модрича, Вирджила ван Дейка, Анхеля ди Марию, Кевина де Брёйне.

Конечно же, турнир в Катаре был Last Dance для Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Конечно, ходят разговоры, что они могут приехать в США, Канаду и Мексику, но это едва ли случится. Всё же возраст даёт о себе знать. Учитывая, что Роналду ещё и переезжает играть в Саудовскую Аравию, можно говорить, что их соперничество завершилось. Последние лет пятнадцать в футболе шла дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые выигрывали Лиги чемпионов, соревновались по количеству голов, завоёвывали «Золотые мячи». Это была прекрасная эпоха, но время никого не щадит.

Теперь мы ожидаем новую эпоху, в которой главным станет соперничество Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. По крайней мере сейчас всё к этому идёт. Однако будет ли их дуэль такой же эпичной, как у Месси и Роналду?

Откровенно говоря, кажется, что в новой битве такой интриги, такой киношности не будет. Причин тому несколько. В дуэли Роналду и Месси всегда важным был вопрос их игры в клубе. Аргентинца ведь долго пинали за отсутствие успехов в национальной команде. Пока португалец с менее статусной сборной был в финале Евро и вообще тащил коллектив, Месси проваливался раз за разом. А уж когда Роналду выиграл континентальное первенство… Месси же сумел ответить – и Копа Америка, и теперь чемпионат мира.

У Мбаппе и Холанна такой интриги ведь не будет в принципе. Давайте будем честны, ждать от Норвегии какого-то успеха едва ли стоит. Если вдруг Холанн дотащит свою сборную до победы хотя бы на Евро, это будет невероятно круто, но в такое верится с трудом. При этом Мбаппе уже чемпион и вице-чемпион мира, забивший в финалах мундиалей 4 гола, что уже является лучшим результатом в истории. В этом смысле соперники француза не в современности, а в прошлом. Мбаппе готовится стать лучшим бомбардиром чемпионатов мира, обогнав Клозе, он постарается побить рекорд Пеле по количеству выигранных мундиалей, а потом нацелится ещё на какие-то рекорды. Холанн лишь будет свидетелем.

Помимо прочего, дуэль Месси и Роналду была интересна тем, насколько они были разными. У одного невероятный талант, у второго столь же невероятная работоспособность. Едва ли в футболе был больший фанат тренировок, чем Роналду. Что касается Мбаппе и Холанна, то они выглядят более однотипными игроками. Оба обладают огромной скоростью и мощью, а вот чего-то совсем разного в них пока не видно. Кстати, большой вопрос, смогут ли они поддерживать своё соперничество так долго, ведь скорость – это то, что падает в первую очередь при взрослении.

Вдобавок к этому Роналду – невероятный нарцисс, который любит быть в центре внимания, любит, чтобы им восхищались. И совсем другой Месси, который в целом выглядел всегда довольно тихо и скромно. Мбаппе и Холанн пока себя толком в этом смысле не проявили. Оба кажутся хорошими парнями, хотя француз порой начинает проявлять какую-то истеричность.

Соперничество Мбаппе и Холанна, конечно, будет интересным. Однако есть вопрос, будет ли оно столь же легендарным. Главное, чтобы они не оказались в одном клубе. В этом случае мы, возможно, получим убийственную связку, но вот дуэли лишимся.

Роман Андреев