«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»

Бразильский форвард Габриэл Мартинелли, выступающий за лондонский «Арсенал», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах южноамериканца проявляет «ПСЖ». При этом парижанам будет непросто заполучить Мартинелли, поскольку он близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «канонирами».

Срок действующего контракта Габриэла с лондонским клубом рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец забил пять голов и отдал два ассиста в 14 матчах Английской премьер-лиги.