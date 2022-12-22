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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»

22 Декабря 2022 • 17:50 Комментировать

Бразильский форвард Габриэл Мартинелли, выступающий за лондонский «Арсенал», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах южноамериканца проявляет «ПСЖ». При этом парижанам будет непросто заполучить Мартинелли, поскольку он близок к подписанию нового долгосрочного контракта с «канонирами».

Срок действующего контракта Габриэла с лондонским клубом рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец забил пять голов и отдал два ассиста в 14 матчах Английской премьер-лиги.

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Арсенал Лондон ПСЖ Габриэл Мартинелли Трансферы футбола - зима 2023
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