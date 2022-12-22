Глеб сожалеет, что покинул «Арсенал» ради «Барселоны»

Летом 2008 года звезда белорусского футбола Александр Глеб перебрался из лондонского «Арсенала» в «Барселону», но там, что называется, не заиграл. Сегодня Глеб считает то свое решение неудачным - он признался, что до сих пор не понимает, что его, что называется, «дернуло».

- Прошло много лет, а я до сих пор не могу понять, что меня дернуло Конечно, «Барселона» в то время была великолепна, но я был очень доволен своим положением в «Арсенале». У меня было много друзей, болельщики, отличный чемпионат. Когда Арсен Венгер сказал мне, что я важен, нужен клубу, я даже расплакался. Я не знал, что мне делать. Но мы все-таки попрощались, - рассказал Глеб, слова которого цитирует ilposticipo.it.