Романцев: «Не спешите хоронить Роналду»

Экс-тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев считает, что пока рано списывать со счетов португальского нападающего Криштиану Роналду. В настоящий момент 37-летний форвард подыскивает себе новый клуб.

«Верю, что это не закат великого мастера. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой», - приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Криштиану был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул «красных дьяволов» в конце ноября. Стороны досрочно прекратили сотрудничество после того, как игрок дал скандальное интервью Пирсу Моргану.