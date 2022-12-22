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Названы вратари, которые претендуют на награду The Best

22 Декабря 2022 • 16:36 Комментировать

ФИФА (Международная федерация футбола) представила номинантов на звание лучшего вратаря по итогам года. Победитель получит награду The Best.

В список претендентов на приз включены следующие голкиперы: Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Яссин Буну («Севилья»), Тибо Куртуа («Реал»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Майк Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»).

Церемония вручения наград состоится 27 февраля следующего года. Напомним, что в предыдущем голосовании победил сенегальский вратарь Эдуар Менди, выступающий на клубном уровне за лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Тибо Куртуа Доминик Ливакович Эмилиано Мартинес Майк Меньян Алиссон Бекер Яссин Буну
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