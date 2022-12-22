​Тен Хаг не стал называть сроки возвращения Санчо

Джедон Санчо не оправдывает ожиданий после трансфера в «Манчестер Юнайтед». Вингер ожидаемо не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира и всё это время работал над физической формой. В среду «красные дьяволы» играли в Кубке лиги против «Бёрнли», и Санчо в заявке отсутствовал.

На вопрос Sky Sports о том, есть ли какая-то новая информация о сроках возвращения на поле Джедона Санчо главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил просто: «Нет».

Всего за «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо провёл 52 матча. В них вингер записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса на партнёров.