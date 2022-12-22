Клубы АПЛ нашли усиление в «Селтике»

21-летний израильский нападающий Лиель Абада, правами на которого владеет шотландский «Селтик», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах игрока проявляют сразу несколько представителей английского чемпионата. В свою очередь «Селтик» не хочет расставаться с футболистом и планирует заключить с ним новое трудовое соглашение.

Лиель защищает цвета команды из Глазго с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, записав на свой счет десять голов и пять результативных передач.