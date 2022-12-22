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«Атлетико» назвал «Арсеналу» требования по трансферу Куньи

22 Декабря 2022 • 08:50 Комментировать

Бразильский форвард «Атлетико» Матеус Кунья может присоединиться к лондонскому «Арсеналу», несмотря на слухи о договоренности с другим английским клубом – «Вулверхэмптоном».

Как информируют журналисты Goal.com, руководство «канониров» активно интересуется 23-летним южноамериканцем. В свою очередь «матрасники» готовы отпустить Кунью в «Арсенала», если за него заплатят порядка 28 миллионов евро.

Матеус является игроком резерва в мадридском коллективе. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 11 матчах чемпионата Испании, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Его трудовой договор с «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Матеус Кунья Трансферы футбола - зима 2023
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