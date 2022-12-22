«Атлетико» назвал «Арсеналу» требования по трансферу Куньи

Бразильский форвард «Атлетико» Матеус Кунья может присоединиться к лондонскому «Арсеналу», несмотря на слухи о договоренности с другим английским клубом – «Вулверхэмптоном».

Как информируют журналисты Goal.com, руководство «канониров» активно интересуется 23-летним южноамериканцем. В свою очередь «матрасники» готовы отпустить Кунью в «Арсенала», если за него заплатят порядка 28 миллионов евро.

Матеус является игроком резерва в мадридском коллективе. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 11 матчах чемпионата Испании, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Его трудовой договор с «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года.