«Ливерпуль» и «ПСЖ» хотят купить чемпиона мира вместо Беллингема

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, который стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, находится в сфере двух европейских топ-клубов.

Согласно сведениям журналистов Fichajes, основными претендентами на лучшего молодого игрока мундиаля-2022 являются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Оба гранда видят в аргентинце альтернативу англичанину Джуду Беллингему, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии». Трансфер этого игрока оценивается намного дороже, чем переход Энцо.

Фернандес связан контрактными обязательствами с лиссабонской «Бенфикой» до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.