«Милан» летом планирует бесплатно подписать игрока «Ливерпуля»

Боссы «Милана» рассматривают вариант с подписанием гвинейского полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта в летнее межсезонье.

По информации Calciomercato, миланская команда может подписать 27-летнего африканского футболиста в летнее трансферное окно. Действующий договор Кейта с мерсисайдцами рассчитан до июня 2023 года, так что в «Милан» игрок может перебраться на правах свободного агента.

Стоит отметить, что в этом сезоне из-за повреждения Наби Кейта ни разу не сыграл в английском чемпионате. До «Ливерпуля» гвинеец защищал цвета «РБ Лейпцига» и «Зальцбурга».