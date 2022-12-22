Экс-защитник «МЮ»: Роналду не должен фигурировать в разговорах о лучших игроках

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер жёстко высказался по поводу звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду.

Паркер сказал, что 37-летний португалец вообще никогда не должен фигурировать в разговорах о лучших футболистах в истории. Экс-игрок отметил, что из Роналду искусственно сделали хорошего футболиста.

«Криштиану даже близко не ровня Марадоне, Роналдо, Роналдиньо и Месси», - добавил Паркер.

Напомним, что на данный момент опытный португальский форвард всё ещё находится без команды в статусе свободного агента. Последним клубом Роналду был «Манчестер Юнайтед».