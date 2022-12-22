«Манчестер Юнайтед» выиграл 6 из 7 последних матчей

Футболисты «Манчестер Юнайтед» под шефством нидерландского тренера Эрика тен Хага выиграли шесть из семи своих последних матчей во всех турнирах.

Начиная с 27 октября «красные дьяволы» во всех турнирах одержали солидные шесть побед в семи встречах. Последняя победа пришлась на Кубок лиги, где со счётом 2:0 был обыгран «Бёрнли». Стоит отметить, что единственное поражение на этом отрезке манчестерский клуб потерпел от бирмингемской «Астон Виллы» в рамках АПЛ.

Следующий свой поединок «Манчестер Юнайтед» проведёт против «Ноттингем Фореста». Матч состоится 27 декабря.