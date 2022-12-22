Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов уже зимой подписать защитника «Спортинга»

22 Декабря 2022 • 05:33 Комментировать

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте настаивает на том, чтобы боссы лондонского клуба уже в зимнее трансферное окно подписали соглашение с Педро Порро из «Спортинга».

По информации As, итальянский специалист хочет, чтобы «шпоры» в самое ближайшее время провели трансфер 23-летнего португальского футболиста, за которого лондонской команде придётся отдать около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что «Спортинг» этим летом выкупил Порро у «Манчестер Сити».

В этом сезоне Педро Порро провёл в португальской лиге в составе «Спортинга» десять поединков и отметился четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Антонио Конте Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
06:13 · Англия. Премьер-лига
«Милан» летом планирует бесплатно подписать игрока «Ливерпуля»
05:51 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «МЮ»: Роналду не должен фигурировать в разговорах о лучших игроках
05:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выиграл 6 из 7 последних матчей
05:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов уже зимой подписать защитника «Спортинга»
04:57 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался после победы над «Бёрнли» в Кубке лиги
04:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подпишет 18-летнего бразильского защитника
00:58 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 22 декабря 2022
00:56 · Англия. Кубок лиги
«МЮ» уверенно обыграл «Бёрнли», «Ноттингем Форест» разгромил «Блэкберн» 5
00:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о сильной стороне Каземиро
00:02 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» сохраняет интерес к Зиешу, но есть проблема
21 Декабря
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова отдать Депаю часть средств от перехода в «Ньюкасл» слухи
22:23 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» упомянул Роналду в программке к матчу 1
22:22 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
22:15 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Бёрнли» 1
22:12 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ включились в борьбу за защитника «Вальядолида» Фреснеду
Все новости
Рекомендуем