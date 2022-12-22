«Тоттенхэм» готов уже зимой подписать защитника «Спортинга»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте настаивает на том, чтобы боссы лондонского клуба уже в зимнее трансферное окно подписали соглашение с Педро Порро из «Спортинга».

По информации As, итальянский специалист хочет, чтобы «шпоры» в самое ближайшее время провели трансфер 23-летнего португальского футболиста, за которого лондонской команде придётся отдать около 25 миллионов евро. Стоит отметить, что «Спортинг» этим летом выкупил Порро у «Манчестер Сити».

В этом сезоне Педро Порро провёл в португальской лиге в составе «Спортинга» десять поединков и отметился четырьмя ассистами.