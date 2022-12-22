«Челси» подпишет 18-летнего бразильского защитника

Руководители лондонского «Челси» практически договорились с «Васку да Гаму» по поводу трансфера молодого бразильского защитника Андре Сантоса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб уже договорился о переходе 18-летнего бразильского футболиста, так что о трансфере должны будут объявить в самое ближайшее время. «Синие» рассчитывают на юного игрока в долгосрочной перспективе. Вряд ли Сантос сразу же будет играть за основную команду «Челси».

Стоит отметить, что в этом сезоне Андре Сантос провёл в бразильской Серии Б 33 матча и отметился восемью забитыми мячами.