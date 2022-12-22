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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Милан» сохраняет интерес к Зиешу, но есть проблема

22 Декабря 2022 • 00:02 Комментировать

Вингер Хаким Зиеш до сих пор остаётся в сфере интересов «Милана». Марокканец может перебраться в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа, но есть проблема. Заключается она в том, что Зиеш хочет зарабатывать в районе 7-8 миллионов евро. Для «Милана» это предельная планка. Так много клуб готов платить только Рафаэлу Леау, с которым «россонери» хотят продлить контракт.

Хаким Зиеш выступает за «Челси», но по-настоящему раскрыться в Лондоне марокканцу никак не удаётся.

Весной Хакиму Зиешу исполнится 30 лет. Портал transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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