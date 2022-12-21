Клубы АПЛ включились в борьбу за защитника «Вальядолида» Фреснеду

Клубы Английской премьер-лиги включились в борьбу за 18-летнего защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. Об этом сообщает Relevo.

Среди участников чемпионата Англии, заинтересованных в молодом футболисте, называются «Ньюкасл» из Ньюкасл-апон-Тайна и «Арсенал» из Лондона.

До сегодняшнего дня главным претендентом на подписание талантливого игрока был туринский «Ювентус». Другие клубы чемпионата Италии, также рассматривающие эту возможность, - «Интер» и «Милан».

Крайний защитник прошёл обучение в молодёжной академии мадридского «Реала», прежде чем перейти в «Леганес».