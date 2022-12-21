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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ включились в борьбу за защитника «Вальядолида» Фреснеду

21 Декабря 2022 • 22:12 Комментировать

Клубы Английской премьер-лиги включились в борьбу за 18-летнего защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. Об этом сообщает Relevo.

Среди участников чемпионата Англии, заинтересованных в молодом футболисте, называются «Ньюкасл» из Ньюкасл-апон-Тайна и «Арсенал» из Лондона.

До сегодняшнего дня главным претендентом на подписание талантливого игрока был туринский «Ювентус». Другие клубы чемпионата Италии, также рассматривающие эту возможность, - «Интер» и «Милан».

Крайний защитник прошёл обучение в молодёжной академии мадридского «Реала», прежде чем перейти в «Леганес».

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Чемпионат Англии Трансферы футбола - зима 2023 Иван Фреснеда
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