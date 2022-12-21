«Барселона» активно изучает рынок полузащитников. Каталонцы надеются найти достойную замену для Серхио Бускетса, чья карьера приближается к закату. «Сине-гранатовые» следят за многими футболистами. В этом списке был и хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, которого летом в теории можно будет подписать бесплатно как свободного агента. Впрочем, на «Камп Ноу» от немецкого футболиста решили отказаться. Причина заключается в возрасте Гюндогана. Об этом на своих страницах рассказывает Sport.

В октябре Илкаю Гюндогану исполнилось 32 года. За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с начала сезона 2016/2017.