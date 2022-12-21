В летнее трансферное окно «Барселона» пыталась подписать полузащитника Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Не получилось. Каталонцы не будут предпринимать новых попыток заполучить звезду сборной Португалии. Даже ближайшим летом «сине-гранатовые» не вернутся в борьбу за Силвой. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Альфредо Мартинес.

28-летний Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года после трансфера из «Монако». За «горожан» Силва провёл 273 матча, в которых забил 50 голов и отдал 56 голевых передач на партнёров. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 80 миллионов евро.