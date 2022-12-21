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​«Барселона» отказалась от звезды «Манчестер Сити» слухи

21 Декабря 2022 • 20:52 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Барселона» пыталась подписать полузащитника Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Не получилось. Каталонцы не будут предпринимать новых попыток заполучить звезду сборной Португалии. Даже ближайшим летом «сине-гранатовые» не вернутся в борьбу за Силвой. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Альфредо Мартинес.

28-летний Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года после трансфера из «Монако». За «горожан» Силва провёл 273 матча, в которых забил 50 голов и отдал 56 голевых передач на партнёров. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
21 Декабря 2022 в 22:02
На ЧМ 2022 отыграл очень слабо, как и Рубен Диаш, игравший отвратительно и Жоау Канселу - вот видимо и результат подоспел.
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