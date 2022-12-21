«Манчестер Юнайтед» тоже нужен лучший вратарь чемпионата мира

Эмилиано Мартинес прекрасно выступил в Катаре на чемпионате мира. Как следствие, вратаря «Астон Виллы» слухи стали активно связывать с европейскими грандами. В числе клубов, проявляющих интерес к аргентинцу, находится «Манчестер Юнайтед», пишет Football Insider. Топ-клуб АПЛ как раз ищет вратаря, желая заменить на посту номер один Давида де Хеа.

Отмечается, что потенциальный трансфер Эмилиано Мартинеса будет дорогостоящим, поскольку действующий контракт 30-летнего игрока с «Астон Виллой» рассчитан до средины 2027 года.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Эмилиано Мартинеса в 25 миллионов евро.