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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Без трофея Лиги чемпионов мой период в «Манчестер Сити» не будет полноценным»

21 Декабря 2022 • 18:37 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчёт Лиги чемпионов, которую он ещё не выигрывал с английским грандом. Лучшим результатом «горожан» Гвардиолы в этом турнире остаётся финал 2021 года.

«Трофей Лиги чемпионов не единственный, но я признаю, что это трофей, который нам нужен. Мой период в «Манчестер Сити» не будет полноценным, если мы не выиграем этот турнир. Но это точно не единственная причина, по которой я продлил контракт», - высказался Гвардиола, чьи слова приводит Goal.com.

Напомним, что Хосеп Гвардиола работает у руля «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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