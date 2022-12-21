​Гвардиола: «Без трофея Лиги чемпионов мой период в «Манчестер Сити» не будет полноценным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчёт Лиги чемпионов, которую он ещё не выигрывал с английским грандом. Лучшим результатом «горожан» Гвардиолы в этом турнире остаётся финал 2021 года.

«Трофей Лиги чемпионов не единственный, но я признаю, что это трофей, который нам нужен. Мой период в «Манчестер Сити» не будет полноценным, если мы не выиграем этот турнир. Но это точно не единственная причина, по которой я продлил контракт», - высказался Гвардиола, чьи слова приводит Goal.com.

Напомним, что Хосеп Гвардиола работает у руля «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017.