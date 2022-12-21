Тухель активно учит испанский

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель покинул Великобританию, так как у него закончился срок рабочей визы. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немецкий специалист в данный момент активно изучает испанский язык.

Среди клубов Ла Лиги одним из вариантов для Тухеля может стать мадридский «Атлетико». В руководстве «матрасников» недовольны результатами старта сезона под руководством Диего Симеоне. Напомним, команда заняла последнее место в своей группе в Лиге чемпионов, а в чемпионате располагается на пятом месте.

Тухель был уволен из «Челси» в начале сентября. Ранее немец был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии, но нынешний наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт в итоге решил остаться на своём посту.