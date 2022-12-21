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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Атлетико» по Гризманну

21 Декабря 2022 • 13:18 Комментировать (3)

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в Английскую премьер-лигу.

По сведениям Fichajes, «Манчестер Юнайтед» предложил испанскому клубу 60 миллионов евро за французского футболиста. Источник отмечает, что «матрасники» не хотят отпускать Гризманна, но если «красные дьяволы» увеличат сумму предложения, то клуб может передумать.  

В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Гризманна составляет 25 миллионов евро.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн
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Комментарии (3)
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Kirolnic
21 Декабря 2022 в 13:42
Атлетико красавцы! Игрок стоит 25 млн, им предложили 60, и они еще "думают".
ARTUR
21 Декабря 2022 в 13:46
Гризи может стать их золотой жилкой )) барса незило за него отдала , теперь могут запылить его в МЮ ))
ARTUR
21 Декабря 2022 в 13:26
Ого.. не думал что кто то позариться на Гризи , у него и в лучшие годы была похожая амплитуда игры , две, три , на олично и одну ни как ..
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