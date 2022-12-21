«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Атлетико» по Гризманну

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в Английскую премьер-лигу.

По сведениям Fichajes, «Манчестер Юнайтед» предложил испанскому клубу 60 миллионов евро за французского футболиста. Источник отмечает, что «матрасники» не хотят отпускать Гризманна, но если «красные дьяволы» увеличат сумму предложения, то клуб может передумать.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Гризманна составляет 25 миллионов евро.