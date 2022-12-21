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Форварда «Брентфорда» оштрафовали за езду с затонированными стёклами

21 Декабря 2022 • 05:20 Комментировать

Английский нападающий «Брентфорда» Айвен Тони получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

По информации Evening Standard, 26-летний английский футболист был оштрафован почти на тысячу евро за езду с затонированными стёклами и нелегальными персонализированными номерами. Стоит отметить, что форвард также весьма грубо общался с полицейским, который остановил автомобиль игрока на трассе и указал на нарушения.

Напомним, что в этом сезоне Айвен Тони провёл в английском чемпионате в составе «Брентфорда» 14 поединков, в которых забил десять мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Брентфорд айвен тони
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