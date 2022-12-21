Мартинелли подписал новый контракт с «Арсеналом»

Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли заключил новое трудовое соглашение со своим нынешним клубом – лондонским «Арсеналом». Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

По сведениям источника, новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Финансовая составляющая сделки пока не раскрывается.

21-летний южноамериканец выступает за «канониров» с лета 2019 года. Срок действующего контракта Мартинелли истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 14 матчах Премьер-лиги, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.