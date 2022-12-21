Мактоминай: «У «Манчестер Юнайтед» лучшие болельщики в мире»

Хавбек «МЮ» Скотт Мактоминай высказался о болельщиках команды. Слова полузащитника приводятся на официальном сайте манкунианского гранда.

«На нашем стадионе всегда создается потрясающая атмосфера. Для нас это самое важное. Могу с уверенностью сказать, что у «Манчестер Юнайтед» лучшие болельщики в мире, как на своем поле, так и на выезде», - высказался футболист.

Сегодня, 21 декабря, «Манчестер Юнайтед» проведет первый официальный матч после перерыва на чемпионат мира – 2022. В поединке Кубка английской лиги подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Бёрнли» на «Олд Траффорд».