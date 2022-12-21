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Конте высказался о травме Ришарлисона

21 Декабря 2022 • 03:03 Комментировать

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался относительно состояния травмированного бразильского нападающего Ришарлисона.

«Ришарлисону предстоит пройти МРТ. Только тогда мы сможем понять, насколько серьезно его повреждение. В ближайшие дни мы точно узнаем, сколько времени ему понадобится на восстановление», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что нападающий травмировал подколенное сухожилие в матче ¼ финала чемпионата мира – 2022 против команды Хорватии. В том поединке Бразилия проиграла европейцам (1:1, 2:4 пен.) и вылетела с мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон
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