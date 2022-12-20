​«Челси» потерял ещё одного игрока в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона «Челси» в закрытом режиме проводил товарищеский матч против «Брентфорда». Как сообщает в социальных сетях журналист Саймон Филлипс, в этой игре травму получил защитник лондонской команды Уэсли Фофана. Насколько серьёзной является повреждение, неизвестно. При этом отмечается, что футболист уезжал домой в расстроенных чувствах.

Уэсли Фофана выступает за «Челси» с конца лета уходящего года после трансфера из «Лестера».

Напомним, что ранее в товарищеской игре «Челси» травмировался Армандо Броя – форвард получил серьёзную травму колена и до конца сезона на поле не вернётся.