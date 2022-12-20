Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернардески: «Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры»

20 Декабря 2022 • 21:08 Комментировать

Итальянский вингер Федерико Бернардески, ныне выступающий в МЛС, поделился мнением о нынешнем положении 37-летнего португальца Криштиану Роналду. В конце ноября нападающий со скандалом расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Мне жаль Роналду, я считаю его одним из трех лучших футболистов в истории. Криштиану заслужил другое завершение карьеры. Досадно за него в человеческом плане. Игрок такого уровня заслуживает завершить карьеру тогда, когда пожелает», - передает слова Бернардески Notícias ao Minuto.

Ожидается, что Роналду продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, так как не востребован в Европе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
21:52 · Англия. Премьер-лига
Пирло признался, что мог стать игроком «Манчестер Сити» 11 лет назад
21:47 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» потерял ещё одного игрока в товарищеском матче
21:30 · Англия. Премьер-лига
Поттер хочет видеть Маккенни в составе «Челси»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли готов отвергнуть «Барселону» и продлить контракт с «Арсеналом»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предложит «МЮ» за форварда сборной Франции Тюрама слухи
21:08 · Англия. Премьер-лига
Бернардески: «Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Влаховича не исключил уход игрока из «Ювентуса» в январе
20:31 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может потерять Конте
20:27 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» хотят сохранить Конте, подписав ему двух новичков
20:24 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу» и играть в Бразилии
20:20 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Мбаппе слухи
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по трансферу игрока «МЮ»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Магуайр – великолепный капитан»
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Дзерби: «Макаллистер был одним из лучших на чемпионате мира»
19:35 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 декабря 2022
Все новости
Рекомендуем