Бернардески: «Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры»

Итальянский вингер Федерико Бернардески, ныне выступающий в МЛС, поделился мнением о нынешнем положении 37-летнего португальца Криштиану Роналду. В конце ноября нападающий со скандалом расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Мне жаль Роналду, я считаю его одним из трех лучших футболистов в истории. Криштиану заслужил другое завершение карьеры. Досадно за него в человеческом плане. Игрок такого уровня заслуживает завершить карьеру тогда, когда пожелает», - передает слова Бернардески Notícias ao Minuto.

Ожидается, что Роналду продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, так как не востребован в Европе.