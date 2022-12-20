​«Тоттенхэм» может потерять Конте

«Тоттенхэм» рассчитывает сохранить в клубе главного тренера команды Антонио Конте. По данным The Telegraph, лондонский клуб готов предложить итальянцу прибавку к зарплате в размере 1 миллиона фунтов в год. В стане «шпор» надеются, что такое предложение заинтересует Конте.

Впрочем, итальянский специалист не будет торопиться с принятием решения по своему будущему. Для Антонио Конте ключевым остаётся вопрос о трансферах – он хочет чтобы клуб гарантировал ему поддержку в виде подписания новых игроков.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.