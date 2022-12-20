​Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу» и играть в Бразилии

Известный бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.

По данным источника, Коутиньо рассчитывает продолжить карьеру в родной Бразилии. Отмечается, что 30-летний футболист интересен «Коринтиансу».

Действующий контракт связывает Филиппе Коутиньо с «Астон Виллой» до конца сезона 2025/2026. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Филиппе Коутиньо принял участие в 13 матчах. Бразилец не сделал ни одного результативного действия.