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​Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу» и играть в Бразилии

20 Декабря 2022 • 20:24 Комментировать

Известный бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу». Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.

По данным источника, Коутиньо рассчитывает продолжить карьеру в родной Бразилии. Отмечается, что 30-летний футболист интересен «Коринтиансу».

Действующий контракт связывает Филиппе Коутиньо с «Астон Виллой» до конца сезона 2025/2026. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильского игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Филиппе Коутиньо принял участие в 13 матчах. Бразилец не сделал ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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