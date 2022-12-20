«Челси» сделал предложение по трансферу игрока «МЮ»

Лондонский «Челси» хочет усилить атакующую линию команды полузащитником «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, об этом рапортует Talk Chelsea.

Источник отмечает, что «пенсионеры» хотят воспользоваться истекающим контрактом 18-летнего игрока и предпримут попытку подписать его в январе. Лондонцы уже сделали предварительное предложение «красным дьяволам» по трансферу перспективного футболиста.

В нынешнем сезоне Алехандро принял участие в восьми поединках за манкунианцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его трансферную стоимость оценивают в пять миллионов евро.