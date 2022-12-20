​Кунья переходит в «Вулверхэмптон»

Нападающий Матеус Кунья переходит из «Атлетико» в «Вулверхэмптон». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что клубы уже достигли устной договорённости о трансфере.

«Вулверхэмптон» арендует Кунью с обязательством выкупа за сумму в районе 40-50 миллионов евро. В ближайшие дни клубы оформят все документы, плюс футболисту ещё нужно будет пройти медицинское обследование.

23-летний Матеус Кунья провёл за «Атлетико» 54 официальных матча. В них бразилец записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров.

«Вулверхэмптон» на текущий момент занимает последнее место в таблице АПЛ.