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​«Манчестер Юнайтед» будет трудно подписать вратаря сборной Португалии

20 Декабря 2022 • 17:59 Комментировать

В последнее время Давид де Хеа не так надёжно выступает в рамке ворот, поэтому «Манчестер Юнайтед» следит за рынком голкиперов. «Красных дьяволов» то и дело связывают с некоторыми игроками этого амплуа, в частности с Диогу Коштой из «Порту» и сборной Португалии.

Впрочем, осуществить трансфер Кошты «Манчестер Юнайтед» будет сложно. Как сообщает Correio da Manha, «Порту» на намерен отпускать голкипера в зимнее трансферное окно. Более того, «драконы» будут требовать за Кошту летом не менее 75 миллионов евро. Это очень серьёзные деньги для вратаря.

Ранее слухи связывали «Манчестер Юнайтед» с Яном Зоммером.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед Диогу Кошта Трансферы футбола - зима 2023
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