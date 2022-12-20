Санчо не сыграет с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не примет участие в ближайшем матче своей команды, который состоится завтра в рамках Кубка лиги. Об этом сообщает журналист Самуэль Лакхёрст в социальных сетях.

Санчо до сих пор не восстановился после травмы, которую получил ещё осенью. Вингер ещё даже не вернулся на тренировочную базу манкунианцев в Каррингтоне.

В нынешнем сезоне Санчо сумел записать на свой актив два гола и одну результативную передачу в чемпионате Англии.

Напомним, Джедон перебрался на «Олд Траффорд» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила свыше 80 миллионов евро.