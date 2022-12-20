Если Шкриньяр не продлит контракт с «Интером», словака попытаются пригласить 6 клубов из АПЛ

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в следующем сезоне вполне может оказаться в составе одного из топ-клубов Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Грэма Бэйли, если словак откажется подписывать новый контракт с «нерадзурри», его постараются пригласить такие команды, как «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В данный момент Шкриньяр пока не дал окончательного ответа по поводу того, будет ли продлевать свой контракт с «нерадзурри». Отметим, что ранее самый предметный интерес к футболисту проявлял чемпион Франции «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Шкриньяра 15 матчей в итальянской Серии А.