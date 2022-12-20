​Холанн восхищается Ибрагимовичем

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сказал несколько слов об известном игроке «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Ибрагимович сделал много хорошего. Его менталитет фантастический – он приехал из ниоткуда, из Мальмё, и принялся усердно работать. Пожалуй, Златан имеет лучший менталитет в истории футбола», - сказал футболист в фильме «Холанн покоряет Англию», который снял сервис Viaplay.

41-летний Златан Ибрагимович в сезоне 2022/2023 на поле не появлялся – он восстанавливается от травмы. Если верить прогнозам, снова сыграть за «Милан» шведский нападающий может в средине января.