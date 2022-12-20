​Холанн вспомнил, как забивал по три гола после блюда отца

Сервис Viaplay снял фильм под названием «Холанн покоряет Англию». В нём норвежский нападающий «Манчестер Сити» рассказал много интересного. Эрлинг вспомнил, как делал хет-трик после лазаньи, приготовленной его отцом.

«Однажды отец приготовил лазанью, и я её съел. На следующий день я сделал хет-трик. К следующему домашнему матчу отец снова приготовил лазанью, и я снова сделал хет-трик. Похоже, я должен есть лазанью до конца жизни. Это блюдо можно называть лазанья с хет-триком», - рассказал Холанн.

Напомним, что в период с конца августа по начало октября Эрлинг Холанн забивал по три гола в домашних матчах «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».