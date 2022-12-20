«Арсенал» предложит новые контракты трём ведущим игрокам

Руководство лондонского «Арсенала» планирует продлить контракты сразу с несколькими ведущими футболистами.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, пролонгация сотрудничества будет предложена Габриэлу Мартинелли, Букайо Саке и Вильяму Салиба. У всех троих контракты истекают летом 2024 года. Суммарно это трио оценивается порталом Transfermarkt в 200 миллионов евро.

По итогам 15 туров Премьер-лиги «канониры» набрали 37 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.