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«Арсенал» предложит новые контракты трём ведущим игрокам

20 Декабря 2022 • 12:57 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» планирует продлить контракты сразу с несколькими ведущими футболистами.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, пролонгация сотрудничества будет предложена Габриэлу Мартинелли, Букайо Саке и Вильяму Салиба. У всех троих контракты истекают летом 2024 года. Суммарно это трио оценивается порталом Transfermarkt в 200 миллионов евро.

По итогам 15 туров Премьер-лиги «канониры» набрали 37 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба Букайо Сака Габриэл Мартинелли
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