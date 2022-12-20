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Зидан весной отклонил очень щедрые предложения от «МЮ» и «ПСЖ»

20 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан этой весной мог возглавить «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». По информации от журналиста Ромена Молины, француз получил очень выгодное финансовое предложение от этих клубов, но в итоге решил отказаться от работы.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в итоге возглавил Эрик тен Хаг, а «ПСЖ» – Кристоф Галтье. Сам Зидан рассчитывал получить работу в сборной Франции, но ещё неизвестно, покинет ли национальную команду её нынешний тренер Дидье Дешам, который с 2016 года трижды выводил «синих» в финалы крупных турниров.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда решил покинуть мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Зинедин Зидан
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