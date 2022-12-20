Экс-игрок «Арсенала»: «Трансфер Роналду будет катастрофой»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Найджел Уинтерберн высказался насчет возможного подписания «канонирами» португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне находящегося в статусе свободного агента.

«Это будет краткосрочный вариант, поэтому не одобряю его. Тем более, учитывая стиль «Арсенала». «Канониры» показывают энергичный футбол с применением высокого прессинга. Не думаю, что Роналду сможет играть в подобном стиле.

Вряд ли этот переход состоится. Ради Криштиану лондонцам придется изменить свою игру, но этот шаг станет настоящей катастрофой», - передает слова Найджела Metro.

Последним клубом 37-летнего форварда был «МЮ». С конца ноября Роналду является свободным агентом.