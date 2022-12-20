«Арсенал» нашёл нового форварда в испанском топ-клубе

Бразильский нападающий Матеус Кунья, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где интерес к нему проявляют два клуба.

Как сообщает портал Goal.com, в число претендентов на 23-летнего южноамериканца входят «Лидс» и лондонский «Арсенал», который лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Сам Матеус не против продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Кунья защищает цвета «матрасников» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 17 поединках, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.