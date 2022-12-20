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В «Торино» приняли решение по Влашичу

20 Декабря 2022 • 09:20 Комментировать

Руководство «Торино» собирается оформить выкуп полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича. Полноценный контракт 25-летнего игрока принадлежит лондонскому «Вест Хэму».

Согласно данным La Stampa, сумма потенциальной сделки оценивается в 15 миллионов евро. В данный момент Никола выступает за итальянскую команду на правах аренды.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влашич принял участие в 15 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В составе сборной Хорватии Никола стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022, прошедшего в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вест Хэм Никола Влашич Трансферы футбола - зима 2023
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