В «Торино» приняли решение по Влашичу

Руководство «Торино» собирается оформить выкуп полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича. Полноценный контракт 25-летнего игрока принадлежит лондонскому «Вест Хэму».

Согласно данным La Stampa, сумма потенциальной сделки оценивается в 15 миллионов евро. В данный момент Никола выступает за итальянскую команду на правах аренды.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влашич принял участие в 15 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В составе сборной Хорватии Никола стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022, прошедшего в Катаре.