Бразильский клуб арендует форварда «Манчестер Сити»

Бразильский клуб «Байя» договорился с «Манчестер Сити» по поводу арендного соглашения молодого нападающего Кайки.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 19-летний бразильский футболист уже прошёл медицинское обследование и в самое ближайшее время присоединится к новой команде. Стоит отметить, что первую половину этого сезона Кайки провёл в аренде в португальскому клубе «Пасуш де Феррейра».

В составе «Манчестер Сити» Кайки провёл две встречи, но результативными действиями не отметился. За бразильца «горожане» заплатили в 2021 году «Флуминенсе» десять миллионов евро.