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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Канте близок к подписанию предварительного контракта с «Барселоной»

19 Декабря 2022 • 19:55 Комментировать

Будущее полузащитника Н’Голо Канте остаётся обсуждаемой темой, поскольку его действующий контракт с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. Всё идёт к тому, что Канте продолжит карьеру в «Барселоне». По данным испанского издания Sport, 31-летний футболист близок к подписанию предварительного контракта с каталонским клубом.

Отмечается, что «Челси» не стал удовлетворять требование Н’Голо Канте о трёхлетнем контракте, предложив договор только на два года.

Добавим, что правила ФИФА позволяют Н’Голо Канте уже 1 января подписать предварительный контракт с любом клубом не из Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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