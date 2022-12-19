​Канте близок к подписанию предварительного контракта с «Барселоной»

Будущее полузащитника Н’Голо Канте остаётся обсуждаемой темой, поскольку его действующий контракт с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. Всё идёт к тому, что Канте продолжит карьеру в «Барселоне». По данным испанского издания Sport, 31-летний футболист близок к подписанию предварительного контракта с каталонским клубом.

Отмечается, что «Челси» не стал удовлетворять требование Н’Голо Канте о трёхлетнем контракте, предложив договор только на два года.

Добавим, что правила ФИФА позволяют Н’Голо Канте уже 1 января подписать предварительный контракт с любом клубом не из Англии.