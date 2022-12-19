Чемпионат мира завершился, и теперь на трансферном рынке разгорится борьба за подписание полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата, который хорошо показал себя в Катаре.

Интерес к Амрабату проявляют многие топ-клубы Европы. При этом сам футболист склоняется к переходу в «Ливерпуль». Об этом рассказывает Sportitalia со ссылкой на окружение 26-летнего марокканца.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встречался с агентом Софьяна Амрабата. Стороны якобы договорились снова встретиться после мундиаля.

Софьян Амрабат с конца января 2020 года выступает за «Фиорентину».