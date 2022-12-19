​Беннасер вряд ли переедет в АПЛ

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер вряд ли переберётся в Английскую премьер-лигу. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист сборной Алжира готов подписать новый контракт с «россонери». Действующий трудовой договор связывает Беннасера с «Миланом» до конца сезона 2023/2024, что ставит под вопрос его долгосрочное будущее.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Исмаэлю Беннасеру проявляют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

За «Милан» Исмаэль Беннасер выступает с лета 2019 года после трансфера из «Эмполи». С тех пор алжирец провёл 126 официальных матчей, в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.