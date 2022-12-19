Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Беннасер вряд ли переедет в АПЛ

19 Декабря 2022 • 18:59 Комментировать

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер вряд ли переберётся в Английскую премьер-лигу. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист сборной Алжира готов подписать новый контракт с «россонери». Действующий трудовой договор связывает Беннасера с «Миланом» до конца сезона 2023/2024, что ставит под вопрос его долгосрочное будущее.

Ранее сообщалось, что активный интерес к Исмаэлю Беннасеру проявляют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

За «Милан» Исмаэль Беннасер выступает с лета 2019 года после трансфера из «Эмполи». С тех пор алжирец провёл 126 официальных матчей, в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Манчестер Юнайтед Исмаэль Беннасер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
19:39 · Англия. Премьер-лига
​Амрабат предпочитает перейти в «Ливерпуль» слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Беннасер вряд ли переедет в АПЛ
17:39 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может подписать одного из героев чемпионата мира – 2022
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Хау ответил на вопрос о возможном подписании лучшего молодого игрока ЧМ-2022
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Эррера вспомнил о работе с Моуринью
16:55 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти высказался о будущем безработного Роналду 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Галлас призывает «Челси» подписать Роналду
14:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Райс: «Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Результат вчерашнего матча не повлиял на то, является ли Месси лучшим игроком в истории»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер – об уходе Поттера в «Челси»: «Я хотел убить его»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Руни: «ПСЖ» не подходит Мбаппе, думаю, «МЮ» был бы для него идеальным клубом»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир рассказал, что способно помешать Захаряну заиграть в Европе
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вышел на связь с представителями Гарначо
18 Декабря
14:36 · Англия. Чемпионшип
Беллингем не забывает о корнях - пришёл поболеть за «Бирмингем»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Закария высказался о своих перспективах в «Челси»
Все новости
Рекомендуем